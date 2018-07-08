Нетаньяху обещает обсудить в России демилитаризацию границы с Сирией

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июл — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в ходе предстоящего визита в Россию озвучит требование о "строгом соблюдении" войсками Сирии соглашений о демилитаризации совместной границы.

На еженедельном заседании правительства Нетаньяху дал понять, что ситуация в Сирии вновь станет основной темой его поездки в Москву, которая запланирована на 11-12 июля.

"На этой неделе я лечу в Москву на важную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Мы встречаемся время от времени, чтобы обеспечить координацию в сфере безопасности и, конечно, обсудить региональные события", — сказал глава кабинета.

В ходе своего третьего в этом году визита в Россию Нетаньяху, по его словам, намерен подтвердить актуальность двух базовых принципов политики Израиля в отношении Сирии. "Во-первых, мы не потерпим военного присутствия Ирана и его сателлитов где-либо в Сирии — ни вблизи границы, ни на удалении от нее. Во-вторых, мы будем требовать, чтобы Сирия и сирийские войска строго соблюдали соглашение о разъединении сил 1974 года", — сказал Нетаньяху.

Договоренности предполагают существование демилитаризованной зоны вдоль линии разъединения израильских и сирийских сил на Голанских высотах с присутствием там миротворцев ООН. Об актуальности соглашения, увенчавшего большую арабо-израильскую войну 45-летней давности, в Иерусалиме говорят с началом в юго-западных районах Сирии операции правительственных войск против отрядов оппозиции. Ранее на этой неделе израильские войска обстреляли сирийскую позицию, откуда, по их данным, был выпущен минометный снаряд, упавший в демилитаризованной зоне вне территории, которую контролирует еврейское государство.

"Само собой разумеется, что я нахожусь в регулярном контакте с американской администрацией. Эти связи с двумя великими державами очень важны для безопасности Израиля во все времена и особенно сейчас", — сказал Нетаньяху.