Путин рассказал о выводе войск из Сирии

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что за последние несколько дней из Сирии выведены 13 самолетов, 14 вертолетов и 1140 человек личного состава.

"За последние несколько дней выведено 13 самолетов, 14 вертолетов, 1140 человек личного состава. Все они люди, имеющие опыт и прошедшие испытание боевыми действиями. И вам, и вашим сослуживцам предстоит в полной мере использовать этот опыт для боевой подготовки личного состава здесь, на территории Российской Федерации, для отработки самых сложных нестандартных задач", — сказал Путин на встрече выпускников военных вузов в Кремле.

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