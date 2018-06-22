В Сирии обстреляли военных советников коалиции США

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Неизвестные обстреляли военных советников коалиции под руководством США и силы союзной группировки "Джейш Магавир ас-Саура" в районе зоны предотвращения конфликтов близ ат-Танфа в cирийской провинции Хомс, те ответили огнем, сообщил РИА Новости представитель коалиции США.

"Бойцы "Джейш Магавир ас-Саура" и советники коалиции в зоне предотвращения конфликтов близ ат-Танфа были обстреляны неизвестными враждебными силами, расположившимися сразу за пределами зоны ранним вечером 21 июня", — сообщил представитель коалиции.

"Бойцы "Джейш Магавир ас-Саура" и советники коалиции попытались прекратить огневой контакт под постоянным огнем и для самозащиты открыли ответный огонь, после чего враждебные силы прекратили обстрел. Среди коалиции и партнеров пострадавших нет. Официальные лица коалиции общаются с российскими коллегами по линии предотвращения конфликтов, чтобы не было никаких просчетов", — добавил представитель коалиции.

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