Коалиция США разбомбила сирийскую деревню

Дым после авиаударов по Сирии. Архивное фото

Дым после авиаударов по Сирии. Архивное фото

БЕЙРУТ, 21 июн — РИА Новости. Самолеты коалиции во главе с США нанесли удары по деревне Аш-Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор, восемь человек погибли, сообщает агентство САНА.

В результате бомбардировки разрушены дома мирных граждан.

Количество раненых пока неизвестно.

Также сообщается о воздушном ударе по позициям правительственных сил в провинции Хомс, в 150 километрах к востоку от Пальмиры.

Как рассказал РИА Новости источник в военных кругах, погиб один офицер армии САР.

Бомбардировка началась после того, как сирийцы открыли огонь по трем американским машинам, двигавшимся в направлении Аль-Хальба.

Столкновение на земле между правительственными силами и военными из США стало первым в своем роде, отметил собеседник агентства.

Машины, по словам источника, направлялись из района Ат-Танф, где расположена американская база.

На этой неделе сирийские СМИ уже писали об ударах коалиции по позициям сирийской армии.

Так, в понедельник агентство САНА сообщило об атаке на военных в поселении Аль-Хари. В Пентагоне эти утверждения опровергли.

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