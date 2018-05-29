Замглавы МИД не известно о договоренностях с Израилем по сирийской границе

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что ему неизвестно о договоренности между Россией и Израилем по северным границам Сирии.

Ранее израильские СМИ сообщили, что Израиль согласился допустить к своим северным границам правительственные войска Сирии. Договорённости подразумевают, что армия президента Сирии Башара Асада займет позиции у границы с Израилем, а взамен Россия пообещают, что там не будет присутствия Ирана и ливанского движения "Хезболлах".

"Я не знаю о такой договоренности", — сказал Богданов в кулуарах "Примаковских чтений".

Район у израильско-сирийской демаркационной линии входит в зону деэскалации, которая была создана в 2017 году по договоренности России, США и Иордании. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что на южной границе Сирии должны находиться только правительственные силы страны с отводом оттуда всех несирийских сил.

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