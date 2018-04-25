Россия передаст Сирии новые средства ПВО

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В ближайшее время Россия поставит Сирии новые средства ПВО, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

"Российские специалисты продолжат обучение сирийских военнослужащих, а также окажут помощь в освоении новых образцов средств ПВО, поставки которых будут осуществлены в ближайшее время", — рассказал он.

По его словам, сирийское Минобороны "детально проанализировало" результаты отражения ракетного удара США и их союзников.

"На его основе уже внесен ряд изменений в систему противовоздушной обороны страны, что еще больше повысит ее надежность", — добавил Рудской.

Генерал отметил, что большую часть американского высокоточного оружия уничтожили "советские комплексы ПВО сорокалетней давности".

Возможные поставки

Ранее СМИ сообщили, что Россия может начать поставлять Сирии комплексы С-300 "Фаворит" для создания эшелонированной системы ПВО.

В Кремле отказались комментировать вероятность подобных поставок. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос о поставках зенитно-ракетной системы С-300 в Сирию еще не решен, нужно дождаться решений Москвы и Дамаска.

Удар по Сирии

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.

Силы коалиции выпустили 105 ракет, 83 из которых сбили сирийские ПВО. В результате ударов никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны.

Для отражения удара сирийская армия использовала комплексы ПВО С-200, С-125, "Оса", "Квадрат", "Бук" и "Стрела".