Разбомбленный США центр в Дамаске разрабатывал лекарства от рака

ДАМАСК, 19 апр — РИА Новости. Разбомбленный США и их союзниками в Дамаске исследовательский центр разрабатывал лекарства от рака и производил противоядия от укусов змей для всего региона. Об этом в интервью РИА Новости сообщил начальник отдела полимеров и материаловедения бывшего исследовательского центра Саид ас-Саид.

Институт работал в двух направлениях. Первое — фармацевтическое: центр разрабатывал химические формулы для лекарств против рака. В течение семи лет войны из-за эмбарго, введенного США и ЕС, Сирия не могла импортировать лекарства против онкологических заболеваний.

"Вторым направлением было производство лекарств для больниц по всей Сирии, а также сыворотки и противоядия от змеиного яда и укусов скорпионов, наш центр был единственным в регионе, который их производил в течение двадцати лет, и соседние страны — Иордания и Ливан — покупали их у нас", — рассказал аль-Саид.

© Sputnik / Mohammad Maarouf Исследовательский центр в Сирии, разрушенный в результате авиаударов коалиции © Sputnik / Mohammad Maarouf Исследовательский центр в Сирии, разрушенный в результате авиаударов коалиции

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3:42 мск до 5:10 мск они выпустили более ста ракет, 71 из которых сбили сирийские ПВО. В результате ударов никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

По словам ас-Саида, в результате бомбардировки центр был полностью разрушен. В том числе ничего не осталось от высокотехнологичной лаборатории химического анализа, которая получила документ ISO и выдавала сертификаты качества для всех материалов, изготавливаемых в Сирии.

Он уточнил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в 2013 году пять раз проверяла этот центр и выпустила два доклада о том, что там не велись работы по изготовлению химического оружия.