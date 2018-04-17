МИД ответил на обвинения Франции о недопуске миссии ОЗХО в сирийскую Думу

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российский МИД комментируя обвинения Франции о якобы недопуске миссии ОЗХО призвал страны, ударившие по Сирии, не вмешиваться в работу международных организаций.

Высказываясь по теме обвинений французской стороны официальный представить МИД РФ Мария Захарова указала, что "позиция МИД Франции крайне удивительна".

"Во-первых, Россия выступала именно за проведение скорейшей инспекции ОЗХО", — заметила она.

"Во-вторых, не являясь организатором поездки, при этом российская сторона предложила все содействие для того, чтобы она состоялась. И вот инспекторы уже в Думе", — добавила официальный представитель МИД.

"В-третьих, доступ инспекторов был затруднён в связи с тем, что в Думе ещё остаются боевики, и ООН озаботилась дополнительными гарантиями безопасности", — отметила она.

"А в-четвёртых, непонятно, почему МИД Франции говорит за ОЗХО и инспекторов? Если бы инспекторы столкнулись с проблемами, они бы сами сделали заявление на этот счёт", — указала Захарова.

"Призываем западные страны, участвовавшие в нелегитимным обстреле Сирии, перестать манипулировать общественным мнением и вмешиваться в работу международных организаций", — заключила она.

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