Достоверность атаки на авиабазу в Сирии трудно оценить, считает депутат

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Трудно оценить достоверность информации о ракетной атаке на авиабазу "Шайрат" в Сирии, считает зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин.

Ранее сирийские СМИ сообщили о ракетном ударе по "Шайрату", а источник в армии САР сообщил РИА Новости, что ПВО Сирии отразили ракетную атаку на авиабазу и уничтожении около 10 ракет на подлете к аэродрому.

"Пока трудно понять, насколько она достоверная, соответствует действительности, но в любом случае, к сожалению, информация подобного рода может быть допустима, потому что страны Запада допускают продолжение агрессии в отношении САР", — сказал Швыткин РИА Новости.

Если предположить, что данная информация может быть запущена намеренно, то, по мнению первого зампреда комитета ГД по обороне Александра Шерина, такие новости могут играть на руку и России, и США. Он пояснил, что в первом случае это свидетельствует, "какие хорошие сирийские ПВО, как они работают". "Если американцы запустили, то, соответственно, для того, чтобы показать, что они не отступились", — сказал Шерин РИА Новости.

В то же время политик уверен, что Сирия еще не раз подвергнется агрессии со стороны стран Запада. "Разовой акцией они не обойдутся, смысла в ней не было… Я думаю, что эти бомбежки будут постоянными", — добавил он.

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