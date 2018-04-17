В МИД Франции надеются, что удары по Сирии откроют путь для консенсуса

ПАРИЖ, 17 апр — РИА Новости, Людмила Орищенко. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан надеется, что удары коалиции западных стран по Сирии сделают возможным международный консенсус, чтобы установить мир в стране.

"Может быть, эти удары откроют возможность найти завтра необходимый консенсус для установления мира, который отсутствует на протяжении семи лет и который необходим для того, чтобы восстановить целостность Сирии", — сказал Ле Дриан в эфире радиостанции France Info.

Он считает, что все вовлечение страны, в том числе Турция, Иран, Россия, а также США, Великобритания, Франция и региональные государства — Саудовская Аравия, Иордания — должны способствовать тому, что запустить мирный процесс.

"И у нас есть база для того, чтобы это сделать", — добавил министр.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03.42 мск до 05.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

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