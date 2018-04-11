США готовят мощный удар по Сирии, считает адмирал Комоедов

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Направление авианосной ударной группы ВМС США в Средиземное море, усиление там группировки эсминцев свидетельствует о наращивании сил в регионе и намерении Соединенных Штатов нанести мощный удар по Сирии, считает бывший командующий Черноморским флотом (1998-2002) адмирал Владимир Комоедов.

Какие силы есть у США

По данным газеты Пентагона Stars & Stripes, что ударная группа выдвигается из пунктов постоянного базирования в штате Виргиния в Средиземное море. В ее состав, помимо авианосца "Гарри Трумэн", входят ракетный крейсер "Нормандия", ракетные эскадренные миноносцы "Арли Берк", "Балкелей", "Форест Шерман" и "Фаррагут". К ним присоединятся эсминцы "Джейсон Данэм" и "Салливанс".

Пентагон назвал поход в Средиземноморье плановым мероприятием в рамках ротации. По заявлению ведомства, группа "будет действовать в зонах ответственности 5-го и 6-го флотов ВМС США, проводя операции по обеспечению безопасности на море и по сотрудничеству в области безопасности на театре действий вместе с союзниками и партнерами".

В зону ответственности 6-го флота ВМС США входит, в частности, Средиземноморский регион; 5-го флота — Ближний Восток, в том числе Персидский залив. По информации газеты Wall Street Journal, у США уже есть один ракетный эскадренный миноносец "Дональд Кук" с 60 крылатыми ракетами "Томагавк" (дальность стрельбы — до 2 тысяч километров) в восточной части Средиземного моря, откуда он может участвовать в любом ударе по Сирии. Второй американский эсминец — "Портер" — может прибыть в район близ Сирии в течение нескольких дней.

Помимо этого, по данным открытых источников, США могут задействовать в Средиземноморье атомную подлодку "Флорида", которая несет на борту более 150 "Томагавков", и авиацию, базирующуюся в регионе.

© AP Photo / Hussein Malla Американская военная техника на севере Сирии. 4 апреля 2018 © AP Photo / Hussein Malla Американская военная техника на севере Сирии. 4 апреля 2018

Штаты готовят удар — что делать?

"Направление авианосной ударной группы ВМС США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" в Средиземное море, усиление там группировки эсминцев — не просто провокация, а свидетельство наращивания сил в регионе и серьезного намерения Соединенных Штатов нанести мощный удар по Сирии", — заявил Комоедов РИА Новости в среду.

Президент США Дональд Трамп в связи с ситуацией в Сирии отменил ранее запланированную поездку, и "это очень серьезно", указал собеседник агентства.

По словам адмирала, в случае угрозы гибели российских военнослужащих, средства противовоздушной обороны в Сирии (в соответствии с ранее сделанным заявлением начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова) должны сбивать атакующие ракеты и их носители.

"Ракеты сирийцам, под единым управлением, надо сбивать. Что касается их носителей, кораблей и самолетов, то это — вопрос сложный. Нанесение такого удара будет означать войну", — полагает Комоедов.

Нельзя недооценивать противника, тем более если это – США, отметил адмирал.

"У американцев — 11 атомных авианосцев, на каждом — 95 самолетов, из них 60 ударных. Глубина обороны АУГ — 1,5 тысячи километров. Морская война требует очень серьезного наряда сил. У нас в регионе такого наряда сил нет. Американцы там господствуют в воздухе, на море, во втором эшелоне у них — НАТО", — констатировал российский адмирал.

"Американцы, конечно, самые главные провокаторы — они не хотят слышать наших аргументов, принимать доказательств непричастности к применению химического оружия. И они готовы наказать непричастных нанесением мощного удара", — считает Комоедов.

По его мнению, "в этой ситуации надо объявлять боевую готовность номер один, прежде всего, российским дипломатам, чтобы они договаривались с нашими оппонентами".

© AFP 2018 / Delil Souleiman Вертолет международной коалиции, возглавляемой США, в районе границы Сирии и Турции © AFP 2018 / Delil Souleiman Вертолет международной коалиции, возглавляемой США, в районе границы Сирии и Турции

Что говорят политики

Президент США Дональд Трамп заявил в минувший понедельник, что примет решение о действиях Соединенных Штатов в связи с сообщениями о химической атаке в Сирии в ближайшие день-два. Отвечая на вопрос, не исключает ли он военные действия, президент Трамп сказал: "Ничего не исключено".

В ответ на угрозы из окружения президента США глава МИД России Сергей Лавров напомнил об обязательствах России перед Сирией.

Ранее ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" в минувшее воскресенье обнародовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума (пригород Дамаска Восточная Гута) хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.

Россия опровергла информацию о бомбе с хлором. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

В МИД Сирии сочли обвинения неубедительными. Постоянный представитель этой страны при ООН Башар Джаафари напомнил, что Дамаск не обладает химическим оружием (оно вывезено под контролем ОЗХО) и осуждает его применение.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>