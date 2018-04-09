Двое иранцев погибли при ударе Израиля по авиабазе в Сирии, сообщили СМИ

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Двое иранцев погибли в результате ракетного удара Израиля по авиабазе в сирийской провинции Хомс, сообщает местное агентство FARS.

По данным агентства, жертвами стали двое мужчин из иранской провинции Кум.

В ночь на понедельник стало известно о ракетном ударе по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной в сирийской провинции Хомс. По данным сирийских СМИ, в результате атаки есть погибшие и раненые. Минобороны РФ сообщило, что удар по базе нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля — до цели долетело три ракеты, остальные пять были сбиты. Израиль пока никак не прокомментировал сообщение российского оборонного ведомства.

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