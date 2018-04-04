США в Сирии нужен контроль над нефтяными районами, считают в Минобороны САР

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. США пытаются установить контроль над сирийскими нефтяными месторождениями, считает замминистра обороны Сирии Махмуд Шава.

Выступая на Московской конференции по безопасности, он заявил, что Соединенные Штаты "решили изобрести различные предлоги для оправдания сохранения нелегального присутствия их баз и войск на сирийской земле с целью установления контроля и господства над нефтяными месторождениями, с целью разделения Сирии".

По словам Шавы, для этого "Соединенные Штаты организуют подготовку и эксплуатацию остатков ячеек террористического ИГИЛ*, их восстановление".

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* Террористическая организация, запрещена в России