В Дамаске рассказали о найденных у боевиков запасах химоружия

ДАМАСК, 10 мар — РИА Новости. Сирийские специалисты обнаружили 24 тонны химических отравляющих веществ на территориях, ранее подконтрольных боевикам, заявил журналистам в субботу замглавы МИД САР Фейсал Микдад.

"Западные страны хотели доказать лишь то, что правительственные войска Сирии использовали химическое оружие. Нами же было обнаружено большое производство химических веществ. Мы заявляли об этом многократно, но Запад хочет слышать только террористов", — сказал он, добавив, что на освобожденных от боевиков территориях обнаружили 24 тонны токсинов.

"Специалисты ОЗХО назначаются Западом, они не хотят знать правду. Когда мы говорим, что эти специалисты не говорят правду, США утверждают, что они специалисты, поэтому не могут говорить неправду", — отметил замминистра.

По его словам, сирийская сторона не раз обращалась к ОЗХО с требованием направить экспертов в Алеппо или Хан-Шейхун в провинции Идлиб, но организация отвечала отказом, обосновывая свое решение чрезмерной опасностью пребывания в этих городах.

"Мы сказали, что готовы обеспечить охрану, предложили им связаться с Саудовской Аравией или США, чтобы они обеспечили их безопасность на территориях, подконтрольных так называемой оппозиции, но они отказались сделать это", — заключил Микдад.

Ранее независимая комиссия по расследованию преступлений в САР обвинила Вооруженные силы Сирии в применении боевых отравляющих веществ в Восточной Гуте, однако отметила, что определить, каким образом осуществлялась химатака, невозможно.

В Минобороны России неоднократно подчеркивали, что попытки мирового сообщества обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на недостоверную информацию из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не подтверждались фактами. МИД Сирии, в свою очередь, назвал безосновательными обвинения со стороны Вашингтона и призвал направить международных экспертов в зону предположительного применения отравляющих веществ.

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