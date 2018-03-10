Среди жителей Восточной Гуты участились случаи протестов против боевиков

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 10 мар — РИА Новости. Протесты жителей Восточной Гуты против действий боевиков резко возросли после открытия южного гуманитарного коридора в населенном пункте Млеха, сообщил журналистам в субботу представитель ЦПВС генерал-майор Владимир Золотухин.

"После открытия дополнительного пункта пропуска в направлении населенного пункта Джисрейн — Млеха сирийской стороной зафиксированы участившиеся случаи столкновений мирных жителей Восточной Гуты с боевиками, которые продолжают блокировать выходы из района", — сказал он.

Двенадцатая гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась в субботу в 9.00 по местному времени (10.00 мск). Накануне сирийским властям при активном участии ЦПВС удалось договориться о выводе из района 13 боевиков. Они переправлены в Идлиб.

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