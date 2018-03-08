Турецкая армия взяла под контроль один из крупнейших городов в Африне

АНКАРА, 8 мар — РИА Новости. Турецкие военные в ходе операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне взяли под контроль один из крупнейших городов в регионе — Джиндерес, сообщает агентство Anadolu.
Отмечается, что за город шли ожесточенные бои.
Турецкая авиация приступила к проведению воздушной операции в регионе после того, как сухопутные части и сирийская оппозиция установили контроль над высотой Джиндерес. Как сообщило агентство, по отступавшим из города членам курдских формирований нанесли удар боевыми беспилотниками.
"Оливковая ветвь"
Ситуация вокруг Африна обострилась в середине января, когда стало известно о планах Вашингтона создать "пограничные силы безопасности" на севере Сирии из формирований "Сирийских демократических сил", которые состоят преимущественно из курдов.
Турция выступила с резкой критикой таких планов и в течение нескольких дней угрожала начать военную операцию, если США не прекратят вооружать курдов.
Двадцатого января Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в Африне против курдских группировок. Анкара подчеркнула, что ее действия направлены исключительно против террористов.
Дамаск осудил нападение Турции на Африн, приравняв это к "агрессии".
Россия из соображений безопасности передислоцировала из региона группу Центра примирения враждующих сторон и военной полиции. В Минобороны считают, что к сложившейся ситуации привели действия США, которые поставляли вооружение проамериканским формированиям.
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