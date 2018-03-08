Турецкая армия взяла под контроль один из крупнейших городов в Африне

Турецкая артиллерия стреляет по позициям курдских формирований в районе Африна, Сирия. Архивное фото

Турецкая артиллерия стреляет по позициям курдских формирований в районе Африна, Сирия. Архивное фото

АНКАРА, 8 мар — РИА Новости. Турецкие военные в ходе операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне взяли под контроль один из крупнейших городов в регионе — Джиндерес, сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что за город шли ожесточенные бои.

Турецкая авиация приступила к проведению воздушной операции в регионе после того, как сухопутные части и сирийская оппозиция установили контроль над высотой Джиндерес. Как сообщило агентство, по отступавшим из города членам курдских формирований нанесли удар боевыми беспилотниками.

"Оливковая ветвь"

Ситуация вокруг Африна обострилась в середине января, когда стало известно о планах Вашингтона создать "пограничные силы безопасности" на севере Сирии из формирований "Сирийских демократических сил", которые состоят преимущественно из курдов.

Турция выступила с резкой критикой таких планов и в течение нескольких дней угрожала начать военную операцию, если США не прекратят вооружать курдов.

После этого представители Госдепа и Пентагона заявили, что никаких "пограничных сил" создавать не планируется, однако заверения Вашингтона турецких партнеров по НАТО не удовлетворили.

Двадцатого января Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в Африне против курдских группировок. Анкара подчеркнула, что ее действия направлены исключительно против террористов.

Дамаск осудил нападение Турции на Африн, приравняв это к "агрессии".

Россия из соображений безопасности передислоцировала из региона группу Центра примирения враждующих сторон и военной полиции. В Минобороны считают, что к сложившейся ситуации привели действия США, которые поставляли вооружение проамериканским формированиям.

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