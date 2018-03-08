Турция планирует до мая завершить операцию в Африне

Военнослужащий турецкой армии на боевой позиции в Африне, Сирия. 3 марта 2018

Военнослужащий турецкой армии на боевой позиции в Африне, Сирия. 3 марта 2018

АНКАРА, 8 мар — РИА Новости. Операция вооруженных сил Турции в сирийском Африне закончится до мая, заявил в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"До мая операция в Африне закончится", — цитирует слова Чавушоглу телеканал Habertürk.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

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