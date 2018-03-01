Третья гуманитарная пауза в Восточной Гуте не дала результатов

ДАМАСК, 1 мар — РИА Новости. Третья по счету гуманитарная пауза в Восточной Гуте, завершившаяся в 14.00 по местному времени (15.00 мск), вновь не дала результатов — боевики продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор, передает корреспондент РИА Новости.

В период действия третьей гуманитарной паузы, с 10.10 до 11.30 боевики незаконных вооруженных формирований трижды пытались атаковать гуманитарный коридор Мухайям Аль-Вафедин из районов Восточной Харасты, западной окраины Эр-Рихана и северной окраины Эш-Шафуниия. Все атаки были успешно отражены правительственными войсками.

Как сообщил ранее представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин, срыв гуманитарной операции происходит по вине незаконных вооруженных формирований. Боевики по-прежнему не соблюдают режим прекращения боевых действий и не позволяют покидать опасную зону гражданскому населению. Их цель – использовать мирных жителей в качестве "живого щита", прикрываясь которым они могут безнаказанно вести огонь по правительственным войскам и жилым кварталам Дамаска.

Боевики Восточной Гуты распространяют агитационные листовки с обращением к жителям. В них местное население заставляют оставаться в своих домах и не покидать район под угрозой расправы.

Российский Центр примирения враждующих сторон призывает лидеров незаконных вооруженных формирований остановить насилие над мирными гражданами и предоставить им возможность как можно быстрее покинуть опасные районы Восточной Гуты.

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