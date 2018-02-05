Учителя погибшего в Сирии летчика рассказали о его характере

ВОРОНЕЖ, 5 фев — РИА Новости. Школьные учителя погибшего в Сирии российского летчика Романа Филипова рассказали, что их воспитанник был ясным, светлым и аккуратным человеком, сообщила РИА Новости директор школы №85 Воронежа Галина Клепикова.

Российский самолет Су-25 был сбит в субботу, 3 февраля, в сирийской провинции Идлиб. Пилот — заместитель командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майор Роман Филиппов — катапультировался, но погиб в бою террористами, подорвав себя гранатой. Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимает меры по возвращению тела российского летчика.

Как сообщило Минобороны России, Филипов представлен к званию Герой Российской Федерации посмертно.

"Он 1984 года рождения. В 1991 году поступил учиться, в 2001 году он окончил 11 классов… Он учился на "пятерки" и "четверки", в основном пятерки у него были. Учителя, которые здесь еще остались, которые работают, они вспоминают его только хорошими словами", — сказала Клепикова.

По ее словам, Филиппов родился в Воронеже, летчиком мечтал стать еще в школьные годы.

"Мы в шоке. Сегодня все в шоке. Те учителя, которые у него преподавали — математик, классный руководитель… Хороший мальчик — светленький, ясный такой, подтянутый, аккуратный. Всегда занимался спортом… У него "четверки" — обществознание, геометрия, алгебра. Остальные — "пятерки" у него", — добавила Клепикова.

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