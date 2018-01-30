"Врачи без границ" заявили о бомбежке госпиталя в Идлибе

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Госпиталь, работающий при поддержке "Врачей без границ" в провинции Идлиб на севере Сирии, подвергся бомбежке, сообщили РИА Новости в организации.

"В понедельник <…> на него были сброшены два снаряда. Погибли пять человек, среди них ребенок. Пострадали как минимум шестеро, включая троих медработников", — заявили в организации.

После инцидента больница закрылась.

Этот авиаудар стал вторым за последние десять дней. Двадцать первого января в результате атаки пострадала территория у входа в госпиталь.

"Взрыв выбил окна в здании и повредил электрогенератор, в результате госпиталь не работал три дня", — сообщили "Врачи без границ".

Летом 2016 года организация также заявляла об ударах по зданию больницы в Идлибе, которую она поддерживает. Погибли тринадцать человек, в том числе четыре сотрудника учреждения. Среди жертв — пятеро детей.

Осенью того же года после ряда нападений на больницы в Сирии и Йемене "Врачи без границ" призвали страны-члены Совета Безопасности ООН исполнять обязательства по защите медицинских объектов.

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