Турецкий премьер назвал цель операции в Африне

АНКАРА, 21 янв — РИА Новости, Алена Палажченко. Турция проводит операцию в сирийском Африне с целью создания зоны безопасности на границе, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

"Операция будет проводиться в четыре этапа, с тем чтобы создать 30-километровую зону безопасности, которая будет зачищена от террористов", — цитирует премьера телеканал NTV.

Йылдырым также подтвердил, что Турция перешла к наземной операции. Он добавил, что на данный момент потерь и раненых среди военных нет.

В субботу Турция начала операцию "Оливковая ветвь" против курдских формирований, атаковав их с помощью авиации. Анкара подчеркивает, что ее действия направлены исключительно на борьбу с террористами.

В воскресенье СМИ сообщили, что в Африн вошли турецкие танки. При этом представитель Северного (Сирийского) Курдистана в Москве Роди Осман рассказал РИА Новости, что военные не смогли попасть в город из-за ожесточенного сопротивления со стороны сил самообороны.

Сирийское правительство назвало действия Турции посягательством на суверенитет страны. При этом Анкара поддерживает контакт с Дамаском при посредничестве Москвы.

Россия по соображениям безопасности передислоцировала оперативную группу Центра примирения враждующих сторон и военной полиции из Африна в район Тель-Аджар. В Минобороны заявили, что к сложившейся ситуации привели провокационные действия Вашингтона, "направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением", включая поставки вооружения проамериканским формированиям.

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