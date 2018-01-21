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Война в Сирии
Хроника событий

Турецкие танки вошли в сирийский Африн, сообщают СМИ

Сюжет:
Военная операция Турции в Африне (40)
10:2521.01.2018
(обновлено: 11:53 21.01.2018)
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© AP PhotoТанк турецкой армии движется к сирийской границе. 18 января 2018Танк турецкой армии движется к сирийской границе. 18 января 2018
© AP Photo

АНКАРА, 21 янв — РИА Новости. Турецкие танки вошли в Африн и оказывают поддержку оппозиционной Свободной сирийской армии в операции против курдских формирований, передает телеканал NTV со ссылкой на военный источник.

Турецкие боевики из Свободной сирийской армии. 20 января 2018
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib
"Оливковая ветвь": Турция анонсировала наземную операцию в Сирии

Отмечается, что бронетехника не сталкивается с серьезным сопротивлением курдов, которые отходят от границы вглубь территории страны.

В субботу Турция начала операцию "Оливковая ветвь" против курдских формирований, атаковав с неба. В генштабе страны рассказали об уничтожении 153 целей и отметили, что бомбардировке подвергаются только объекты террористов. В совете кантона Африн сообщили РИА Новости о десяти раненых мирных жителях, включая двоих детей. Курды заявили, что готовы обороняться.

Сирийское правительство осудило действия Турции, назвав их посягательством на суверенитет страны.

Турецкий военный из Свободной сирийской армии на позиции курдов в районе Африн. 20 января 2018
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib
Очевидцы рассказали о бомбардировке Африна турецкой авиацией

Россия по соображениям безопасности передислоцировала оперативную группу Центра примирения враждующих сторон и военной полиции из Африна в район Тель-Аджар. В Минобороны отметили, что к сложившейся ситуации привели провокационные действия Вашингтона, включая бесконтрольные поставки Пентагоном современного вооружения проамериканским формированиям.

На прошлой неделе стало известно, что коалиция во главе с США создает на севере Сирии "силы безопасности границы" для охраны подконтрольной ей зоны. Цель — подготовить порядка тридцати тысяч человек, при этом 15 тысяч будут из "Сирийских демократических сил", состоящих в основном из сирийских курдов и получающих оружие от США. Реджеп Тайип Эрдоган пообещал уничтожить эти отряды.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Операция турецких войск в Сирии: "Оливковая ветвь" против курдов
© AFP 2018 / Nazeer al-KhatibО фактическом начале наземной операции объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее турецкий лидер не раз заявлял, что Африн необходимо очистить от сил самообороны сирийских курдов (YPG).Турецкий военный из Свободной сирийской армии стреляет по позициям курдов в районе Африна
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib
О фактическом начале наземной операции объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее турецкий лидер не раз заявлял, что Африн необходимо очистить от сил самообороны сирийских курдов (YPG).
© AFP 2018 / Nazeer al-KhatibЭти формирования Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной Рабочей партией Курдистана. На прошлой неделе Эрдоган пообещал, что турецкие войска "оторвут головы" YPG.Турецкие боевики из Свободной сирийской армии занимают позиции в районе города Тал Малид
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib
Эти формирования Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной Рабочей партией Курдистана. На прошлой неделе Эрдоган пообещал, что турецкие войска "оторвут головы" YPG.
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib В пятницу и субботу турецкие военные обстреляли позиции сил курдов, причем в Генштабе страны заявили, что удары были ответами на провокации PYD.Сирийский боевик наблюдает за районом Африна
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib
В пятницу и субботу турецкие военные обстреляли позиции сил курдов, причем в Генштабе страны заявили, что удары были ответами на провокации PYD.
© REUTERS / Osman OrsalПозднее СМИ сообщили, что позиции курдской партии PYD ("Демократический союз") атаковали войска "Свободной сирийской армии".Вид на Африн из турецкого города Хасса
© REUTERS / Osman Orsal
Позднее СМИ сообщили, что позиции курдской партии PYD ("Демократический союз") атаковали войска "Свободной сирийской армии".
© AP Photo / Kayhan OzerМестом проведения следующей операции станет сирийский регион Манбидж, заявил Эрдоган.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обращается к своим сторонникам в городе Усаке
© AP Photo / Kayhan Ozer
Местом проведения следующей операции станет сирийский регион Манбидж, заявил Эрдоган.
© AP Photo / Lefteris PitarakisМинобороны России в целях безопасности приказало российским военным покинуть Африн.Дым над Африном после начала турецкой операции Оливковая ветвь
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Минобороны России в целях безопасности приказало российским военным покинуть Африн.
© AFP 2018 / Nazeer al-KhatibРоссия будет оказывать Сирии дипломатическое содействие и поддержит в ООН требование прекратить операцию, заявил сенатор Франц Клинцевич.Турецкие военные из Свободной сирийской армии в районе Африна
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib
Россия будет оказывать Сирии дипломатическое содействие и поддержит в ООН требование прекратить операцию, заявил сенатор Франц Клинцевич.
© AFP 2018 / Nazeer al-KhatibПо словам парламентария, турецкая операция в Африне грубо нарушает суверенитет Сирии.Турецкий военный из Свободной сирийской армии в районе Африна
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib
По словам парламентария, турецкая операция в Африне грубо нарушает суверенитет Сирии.
© AFP 2018 / Nazeer al-KhatibРоссийский МИД в связи с событиями в Африне призвал власти Турции и Сирии к сдержанности.Турецкие боевики из Свободной сирийской армии занимают позиции в районе города Тал Малид
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib
Российский МИД в связи с событиями в Африне призвал власти Турции и Сирии к сдержанности.
© AFP 2018 / Nazeer al-KhatibВ Минобороны заявили, что кризисная ситуация в регионе сложилась из-за действий США.Турецкие военные из Свободной сирийской армии стреляют по позициям курдов в районе Африна
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib
В Минобороны заявили, что кризисная ситуация в регионе сложилась из-за действий США.
© AFP 2018 / Nazeer al-KhatibТурция информирует о ходе операции сирийские власти, а также ООН и другие заинтересованные стороны, включая Россию.Турецкие военные из Свободной сирийской армии стреляют по позициям курдов в районе Африна
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib
Турция информирует о ходе операции сирийские власти, а также ООН и другие заинтересованные стороны, включая Россию.
© AP Photo / Lefteris PitarakisОперация проводится "с уважением к территориальной целостности, суверенитету и политическому единству Сирии" и завершится, когда войска достигнут намеченных целей, подчеркнули в Анкаре.Дым над Африном после начала операции Оливковая ветвь
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Операция проводится "с уважением к территориальной целостности, суверенитету и политическому единству Сирии" и завершится, когда войска достигнут намеченных целей, подчеркнули в Анкаре.
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