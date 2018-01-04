Один человек погиб, 22 пострадали при обстреле боевиками центра Дамаска

Вид на Дамаск с горы Касьюн. Архивное фото

Вид на Дамаск с горы Касьюн. Архивное фото

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Один человек погиб, 22 пострадали в четверг в результате минометного обстрела исторического центра Дамаска боевиками, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на источник в полиции.

"Одна женщина скончалась и 22 мирных жителя пострадали в результате падения минометного снаряда, пущенного вооруженными террористическими группировками по району Эль-Амара", — сообщил источник.

Квартал находится недалеко от мечети Омейядов в старом городе в Дамаске.