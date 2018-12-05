Коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину

БЕЙРУТ, 5 дек — РИА Новости. Сирийское национальное агентство САНА сообщило, что самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.

"Пять человек погибли и еще несколько получили ранения", — говорится в сообщении.

Коалиция регулярно наносит авиаудары по городу Хаджин и близлежащим деревням в провинции Дейр-эз-Зор под предлогом помощи отрядам "Сирийских демократических сил" (SDF) в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*.

Ранее в ООН заявили, что в провинции Дейр-эз-Зор боевики удерживают семь тысяч мирных граждан.

Сирийские СМИ неоднократно сообщали о жертвах среди мирных жителей и применении белого фосфора коалицией при авиаударах. Власти Сирии призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории Сирии. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но, по ее словам, они соответствуют международным нормам.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористов, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.