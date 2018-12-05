В Сирию за сутки вернулись более 600 человек

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Более 600 человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 604 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" — 115 человек (женщин — 34, детей — 58), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" — 489 человек (женщин — 147, детей — 250)", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 207 человек.

Отмечается, что за прошедшие сутки российской стороной проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Хмеймат-Эд-Даер (провинция Алеппо), в ходе которой населению выданы 500 продовольственных наборов общим весом 2,16 тонны. Кроме того, фондом имени Ахмата Кадырова проведена благотворительная акция в населенном пункте Мустариха (провинция Алеппо), в ходе которой населению выдана одна тонна хлеба. Согласно бюллетеню, в населенном пункте Сальхиях (провинция Дейр-эз-Зор) медицинская помощь оказана 29 жителям, в том числе 20 детям.

По данным центра, инженерные подразделения САР за сутки разминировали 12,3 гектара территорий в провинциях Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра.

"Разминированы 12,3 гектара территории. Обнаружены и уничтожены 34 взрывоопасных предмета (ВОП), в том числе два самодельных взрывных устройства (СВУ)", — добавляется в бюллетене.

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