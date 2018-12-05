МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Боевики ИГИЛ* в Сирии находятся только восточнее Евфрата, на подконтрольной США территории, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"В декабре прошлого года активная фаза операции по ликвидации бандформирований на территории Сирии была завершена. Сегодня боевики ИГИЛ* находятся только восточнее Евфрата, на территории, подконтрольной США. Остатки вооруженных формирований радикальных группировок во главе с "Джабхат-ан-Нусра"* сконцентрированы внутри зоны деэскалации Идлиб", — сказал Герасимов.

* Запрещенные в России террористические организации.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>