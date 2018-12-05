Россия регулярно фиксирует колонны с нефтью, идущие из САР в Турцию и Ирак

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Разведка РФ регулярно фиксирует колонны с нефтью, идущие с востока Сирии на территорию Турции и Ирака, сообщил в среду начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"Российскими средствами разведки регулярно фиксируются колонны автомобильной техники с нефтеналивными цистернами, следующие из восточных районов Сирии, подконтрольных Коалиции, на территорию Турции и Ирака. При этом средства от продажи нефтепродуктов идут в том числе и на финансирование террористов ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация — ред.) в Заевфратье", — сказал Герасимов.

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