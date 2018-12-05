Договорённость по Идлибу выполняется, заявили в МИД

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российско-турецкая договорённость по Идлибу продолжает выполняться, но процесс деэскалации осложняют провокации боевиков, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что с их стороны продолжаются провокации, направленные на срыв российско-турецкой договоренности.
По итогам переговоров президентов России и Турции в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны.
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