Договорённость по Идлибу выполняется, заявили в МИД

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российско-турецкая договорённость по Идлибу продолжает выполняться, но процесс деэскалации осложняют провокации боевиков, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Продолжается выполнение меморандума о стабилизации ситуации в идлибской зоне деэскалации. Турецкая сторона прилагает усилия по размежеванию террористов с умеренными оппозиционерами, несмотря на это, не все экстремисты подчиняются требованию о создании двадцатикилометрового пояса демилитаризованной зоны", — сказала Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что с их стороны продолжаются провокации, направленные на срыв российско-турецкой договоренности.

По итогам переговоров президентов России и Турции в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны.

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