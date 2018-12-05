Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии посетит Турцию и Иорданию

ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Спецпредставитель госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри посетит Турцию и Иорданию, в рамках встреч с высокопоставленными чиновниками этих государств он обсудит урегулирование в Сирии и помощь беженцам.

"Спецпредставитель госсекретаря по Сирии Джим Джеффри посетит Турцию и Иорданию в период с 4 по 14 декабря", — говорится в сообщении госдепартамента.

В Турции, по данным ведомства, Джеффри встретится с высшими должностными лицами, "чтобы обсудить ход мирного урегулирования и стабилизации в Сирии".

"Он также проведет встречу с высокопоставленными турецкими чиновниками в рамках рабочей группы по Сирии, чтобы обсудить проблемы безопасности стран и продолжение урегулирования проблем, представляющих взаимный интерес в контексте продолжающегося кризиса в Сирии", — отмечает госдеп.

"В Иордании спецпредставитель Джеффри встретится с высокопоставленными иорданскими чиновниками" и обсудит "необходимость продолжения давления на сирийский режим, чтобы продвинуть процесс политического урегулирования", добавляет ведомство.

Подчёркивается, что также будет обсуждаться гуманитарная помощь сирийцам, находящимся в лагерях беженцев на территории Иордании, и вопрос поставки гумпомощи в лагерь беженцев Рукбан в Сирии.

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