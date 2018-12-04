В Иране заявили, что страна не нуждается в военной базе в Сирии

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи заявил, что Иран не нуждается в военной базе в Сирии.

"У Ирана нет какой-либо необходимости в базе в Сирии, чтобы кто-нибудь захотел напасть на нее", — заявил Шекарчи агентству IRNA, напомнив, что Тегеран оказывает консультативную помощь Сирии и Ираку по запросу властей этих стран.

Он отметил, что разговоры о присутствии иранских войск на территории Сирии распространяются США и Израилем, при этом указав, что Иран напрямую не участвует в боевых действиях в Сирии и Ираке.

"Армия и народы Ирака и Сирии ведут войну со своим врагами, Иран же к этому вопросу официально не причастен", — сказал Шекарчи.

Власти Израиля прежде неоднократно выражали обеспокоенность в связи с присутствием иранских сил в Сирии, отмечая, что оно представляет угрозу для Израиля и Израиль будет делать все возможное, чтобы помешать Ирану создать военную базу на территории Сирии. Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти в июле заявлял, что присутствие в Сирии не имеет никакого отношения к Израилю.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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