В Госдепе объяснили, в каком случае США "поставят крест на Астане"

ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. США считают, что на астанинском процессе по сирийскому урегулированию можно будет поставить крест, если к 14 декабря не будет созван сирийский конституционный комитет, заявил во вторник журналистам спецпредставитель госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри.

Четырнадцатого декабря спецпосланник генсека ООН по Сирии должен представить свой доклад в СБ ООН.

"Они пытались, и они не смогли или, по крайней мере, пока не смогли. И если они не смогут и к 14 (декабря), то с точки зрения США… надо поставить крест на Астане", — сказал Джеффри.

Ранее он заявил в интервью РИА Новости и газете " Коммерсант ", что США будут рады, "если встреча в Астане окажется такой же эффективной, как и саммит в Стамбуле", но если до конца года, как обещали страны-гаранты, созвать комитет не удастся, это будет "большим разочарованием" и США с единомышленниками будут ждать большей роли ООН в этом процессе.

Пока состав конституционной комиссии по Сирии, которая будет состоять из 150 человек, сформирован на две трети. Проблемной является часть, которая будет представлять гражданское общество (две другие — правительство и оппозиция).

Последняя встреча в Астане состоялась в конце ноября. В ней участвовали делегации стран-гарантов России, Турции, Ирана, спецпосланник ООН, представители правительства Сирии и оппозиции. По его итогам спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил РИА Новости, что формирование конституционного комитета идет по согласованию со всеми участниками астанинского процесса, но до конца договориться о составе комитета не удалось.

Очередной раунд переговоров по Сирии в Астане проведут в первой половине февраля 2019 года.

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