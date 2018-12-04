В Госдепе объяснили, в каком случае США "поставят крест на Астане"

ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. США считают, что на астанинском процессе по сирийскому урегулированию можно будет поставить крест, если к 14 декабря не будет созван сирийский конституционный комитет, заявил во вторник журналистам спецпредставитель госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри.
Четырнадцатого декабря спецпосланник генсека ООН по Сирии должен представить свой доклад в СБ ООН.
"Они пытались, и они не смогли или, по крайней мере, пока не смогли. И если они не смогут и к 14 (декабря), то с точки зрения США… надо поставить крест на Астане", — сказал Джеффри.
Пока состав конституционной комиссии по Сирии, которая будет состоять из 150 человек, сформирован на две трети. Проблемной является часть, которая будет представлять гражданское общество (две другие — правительство и оппозиция).
Очередной раунд переговоров по Сирии в Астане проведут в первой половине февраля 2019 года.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>