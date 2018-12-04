ДАМАСК, 4 дек — РИА Новости. Военнослужащие российского центра по примирению доставили комплекты теплой одежды, игрушки, школьные рюкзаки и канцтовары в детский интернат одного из крупнейших сирийских городов Алеппо, сообщил журналистам представитель центра Сергей Попов. Новогодние подарки привезут во все детдома города, добавил он.

"В этом интернате большое внимание уделяется поддержке детей, потерявших родителей. Персонал относится к детям, как к своим родным. Военнослужащие российского центра по примирению доставили в детский дом теплые вещи, игрушки, сладости, школьные рюкзаки и канцтовары, всего 80 комплектов", — сказал российский генерал.

В детском доме находятся 75 девочек в возрасте от 3 до 17 лет, их родители погибли в ходе боевых действий.

"Здесь была война и часто рвались снаряды и ракеты. Но нам надо было кормить детей, поэтому мы подрабатывали на маленьком рынке поблизости, чтобы заработать девочкам на еду. Сейчас это уже в прошлом, осталась одна проблема — тесные помещения, поэтому мы планируем надстроить второй этаж здания", — рассказала директор интерната Джума Маки.

В планах руководства российского центра по примирению — доставить новогодние подарки во все детские дома и интернаты Алеппо. "Во все интернаты города Алеппо будут доставлены новогодние подарки из России", — сказал Попов.

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