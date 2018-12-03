Сирийская армия уничтожила более 270 боевиков ИГ* в провинции Эс-Сувейда

ДАМАСК, 3 дек — РИА Новости. Более 270 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* уничтожили бойцы сирийской армии в ходе наступательной операции в провинции Эс-Сувейда на юге страны, сообщил представитель командования группировки войск ВС РФ в САР Олег Макаревич.САНА, в ходе операции был ликвидирован главарь ИГ* в Южной Сирии Абу Хаджер аш-Шишани и несколько полевых командиров.
"В ходе операции было уничтожено свыше 270 боевиков, изъято большое количество оружия, боеприпасов, снарядов, мин иностранного производства, в том числе 12 противотанковых управляемых ракет TOW (американский тяжелый противотанковый ракетный комплекс — ред.)", — сказал Макаревич.
Отмечается, что большинство боевиков, находившихся в Эс-Сувейде, прибыли сюда из района Эт-Танф, который находится под контролем коалиции во главе с США.
"Террористы находились здесь очень долго, они стекались сюда в течение нескольких месяцев; это были, в том числе, боевики, которые сумели заблаговременно выйти из Ярмука и Дамаска, а также прибыли из Эт-Танфа. Еще одна сложность состояла в том, что танки и тяжелая техника на этом плато имеют очень ограниченные возможности передвижения и маневра, а у боевиков было много гранатометов, противотанковых ракет и 82-миллиметровых минометов", — добавил представитель ВС РФ.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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