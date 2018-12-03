Сирийская армия уничтожила более 270 боевиков ИГ* в провинции Эс-Сувейда

ДАМАСК, 3 дек — РИА Новости. Более 270 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* уничтожили бойцы сирийской армии в ходе наступательной операции в провинции Эс-Сувейда на юге страны, сообщил представитель командования группировки войск ВС РФ в САР Олег Макаревич.

Ранее сообщалось, что в ходе наступления 17 ноября правительственные войска освободили от террористов горный каньон Телль-эс-Сафа в провинции Эс-Сувейда в 92 километрах от Дамаска. На площади в 380 квадратных километрах находился последний оплот ИГ* на юге Сирии. По данным агентства САНА , в ходе операции был ликвидирован главарь ИГ* в Южной Сирии Абу Хаджер аш-Шишани и несколько полевых командиров.

"В ходе операции было уничтожено свыше 270 боевиков, изъято большое количество оружия, боеприпасов, снарядов, мин иностранного производства, в том числе 12 противотанковых управляемых ракет TOW (американский тяжелый противотанковый ракетный комплекс — ред.)", — сказал Макаревич.

По его словам, наступательная операция проводилась в сложных погодных условиях на местности, представляющей собой вулканическое плато. "Уникальность операции заключалась в том, что она проводилась в местности, которая изрезана глубокими каньонами и широкими пещерами, с различными вертикальными уступами и широкими расщелинами… На этом участке противник создал глубоко эшелонированную, подготовленную оборону, которая была насыщена противотанковыми и снайперскими засадами, минными полями и путями маневра. На всех рубежах обороны у противника были склады боеприпасов и продовольствия", — отметил представитель командования группировки ВС РФ.

Отмечается, что большинство боевиков, находившихся в Эс-Сувейде, прибыли сюда из района Эт-Танф, который находится под контролем коалиции во главе с США.

"Террористы находились здесь очень долго, они стекались сюда в течение нескольких месяцев; это были, в том числе, боевики, которые сумели заблаговременно выйти из Ярмука и Дамаска, а также прибыли из Эт-Танфа. Еще одна сложность состояла в том, что танки и тяжелая техника на этом плато имеют очень ограниченные возможности передвижения и маневра, а у боевиков было много гранатометов, противотанковых ракет и 82-миллиметровых минометов", — добавил представитель ВС РФ.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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