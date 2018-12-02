Коалиция выпустила ракеты по позициям сирийской армии, сообщают СМИ

ДАМАСК, 3 дек – РИА Новости. Силы международной коалиции во главе с США в воскресенье выпустили несколько ракет в направлении позиций сирийской армии в районе горной гряды аль-Гураб, сообщает сирийский гостелеканал Ikhbariya со ссылкой на сирийский военный источник.

"Силы американской коалиции около 20.00 (21.00 мск) выпустили несколько ракет в направлении позиций наших формирований в районе горы аль-Гураб к югу от города ас-Сухне", — сказал собеседник телеканала.

Он отметил, что ущерб от действий коалиции лишь материальный.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Коалиция во главе с США с 2014 года проводит операцию против ИГ* в Ираке и Сирии, причем в Сирии действует без разрешения властей страны.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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