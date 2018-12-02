Коалиция выпустила ракеты по позициям сирийской армии, сообщают СМИ

ДАМАСК, 3 дек – РИА Новости. Силы международной коалиции во главе с США в воскресенье выпустили несколько ракет в направлении позиций сирийской армии в районе горной гряды аль-Гураб, сообщает сирийский гостелеканал Ikhbariya со ссылкой на сирийский военный источник.
"Силы американской коалиции около 20.00 (21.00 мск) выпустили несколько ракет в направлении позиций наших формирований в районе горы аль-Гураб к югу от города ас-Сухне", — сказал собеседник телеканала.
Он отметил, что ущерб от действий коалиции лишь материальный.
Коалиция во главе с США с 2014 года проводит операцию против ИГ* в Ираке и Сирии, причем в Сирии действует без разрешения властей страны.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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