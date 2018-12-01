SDF заявили о поимке опасного лидера ИГ*, подготовившего более 40 терактов

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) сообщили в ночь на субботу о задержании одного из самых, по их словам, опасных руководителей террористической группировки "Исламское государство"*, руководившего осуществлением более чем 40 терактов в Сирии.

"Отряд разведки смог отследить местонахождение Усамы Увейда ас-Салиха 22 ноября в деревне ат-Таана провинции Дейр-эз-Зор и задержать его после того, как он попал в засаду", — сообщается в пресс-релизе SDF.

В нем ас-Салих назван одним из самых опасных руководителей ИГ*. "Он отвечал за безопасность группировки в нескольких районах, в том числе в Ракке и Дейр-эз-Зоре, непосредственно участвовал в планировании и осуществлении более 40 терактов группировки в различных частях провинции Дейр-эз-Зор", — говорится в пресс-релизе.

Районы на северо-востоке Сирии находятся под контролем созданного на основе курдских отрядов альянса "Сирийских демократических сил", который поддерживают США. Дамаск ранее заявлял, что считает их действия незаконными.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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