Израиль через авианалеты затягивает конфликт в Сирии, заявили в Дамаске

ДАМАСК, 30 ноя – РИА Новости. МИД Сирии заявил в письме ООН по поводу израильской воздушной атаки на населенные пункты к югу от Дамаска, что Тель-Авив тем самым пытается затянуть конфликт в Сирии и поддерживает террористов, сообщает пресс-служба МИД САР.

МИД Сирии в пятницу направил письма генсеку ООН и председателю Совета Безопасности этой организации в связи с ударом американской коалиции по деревне Шаафа утром пятницы, унесшим жизни более 30 мирных жителей, и воздушной атакой израильской армии в четверг.

"То, что эти преступления продолжаются, четко отражает пренебрежение США к гуманитарным ценностям и презрение к международному праву. Создание американской коалиции полностью противоречит принципам и устоям международного права", — говорится в заявлении, цитируемом телеканалом Ikhbariya.

"Эти повторяющиеся атаки продолжают эпизоды агрессии против суверенитета, единства и безопасности сирийской территории, а цели их схожи с регулярными израильскими атаками, последняя из которых была осуществлена Израилем над районом аль-Кисва к югу от Дамаска. Это еще одно свидетельство того, что он (Израиль – ред.) поддерживает террористические группировки и пытается затянуть конфликт в Сирии", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Коалиция регулярно наносит авиаудары по городу Хаджин и близлежащим деревням в провинции Дейр-эз-Зор под предлогом помощи отрядам "Сирийских демократических сил" (SDF) в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* (запрещена в РФ). Сирийские СМИ неоднократно сообщали о жертвах среди мирных жителей и применении белого фосфора коалицией при авиаударах. Власти Сирии призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористов, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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