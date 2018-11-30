БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. Химическая атака со стороны террористов в западном Алеппо не должна остаться безнаказанной, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В Сирии, где боевики продолжают вооруженные нападения на правительственные силы, вопиющим нарушением режима превращения огня стала атака 24 ноября против жителей западной части города Алеппо с применением химических отравляющих веществ, предположительно хлора", — заявил Путин, выступая на встрече БРИКС "на полях" саммита G20.

По его словам, пострадали десятки сирийцев, среди них — дети.

"Подобные преступления террористов не должны оставаться безнаказанными, иначе они будут тиражировать подобные выходки", — сказал Путин.

Минобороны РФ ранее сообщило, что боевики террористических группировок в субботу, 24 ноября, обстреляли жилые районы Алеппо снарядами, содержащими отравляющие вещества. В результате атаки 46 человек, включая восемь детей, получили химическое поражение. На место обстрела прибыли военные химики РФ. В МО РФ подчеркнули, что ранее российская сторона обращала внимание на то, что организация "Белые каски" пытается организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против местного населения.

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