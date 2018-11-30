Израиль нашел на Голанах фрагменты сирийской зенитной ракеты

Израильские военные на Голанских высотах в районе границы с Сирией. Архивное фото

Израильские военные на Голанских высотах в районе границы с Сирией. Архивное фото

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноя — РИА Новости. Израильские военные предполагают, что нашли на контролируемой ими части Голанских высот фрагменты сирийской зенитной ракеты, которая была выпущена в четверг, сообщила армейская пресс-служба.

Сирийцы признают, что задействовали минувшим вечером ПВО для отражения налета ВВС Израиля на южные районы страны.

"Военнослужащие Армии обороны Израиля нашли предположительные фрагменты сирийской зенитной ракеты, выпущенной в ходе вчерашнего инцидента. Находка будет изучена", — сказано в пресс-релизе.

Сообщения о своей причастности к авианалету израильтяне по-прежнему не комментируют.

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