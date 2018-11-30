В ЦВПС рассказали, сколько беженцев вернулось из идлибской зоны деэскалации

ДАМАСК, 30 ноя — РИА Новости. Более 30 тысяч сирийцев вернулись в свои дома из идлибской зоны деэскалации через пункт пропуска у города Абу-эд-Духур, который начал работать в марте 2018 года, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Сергей Попов.

Город Абу-эд-Духур расположен в провинции Идлиб, в 45 километрах к юго-востоку от Алеппо. В феврале 2018 года населенный пункт был освобожден от боевиков, в марте открыт пункт пропуска "Абу-эд-Духур" — единственный гуманитарный коридор, по которому беженцы могут вернуться из идлибской зоны деэскалации на территорию, подконтрольную правительству Сирии.

"С момента начала работы (гуманитарного — ред.) коридора вышло более 30 тысяч мирных жителей. За 26-28 ноября вышли более 1,5 тысяч человек и более 60 единиц техники", — сказал Попов.

Он подчеркнул, что в Абу-эд-Духуре действуют три поста для прохода людей, развернуты пункт питания, где беженцы могут получить продукты и теплые вещи, а также полевой медицинский пункт.

"Безопасность прохода людей обеспечивает батальон военной полиции во взаимодействии со спецорганами Сирийской Арабской республики. С целью предотвращения терактов и провокаций развернут пункт досмотра автотехники и людей для обнаружения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов", — добавил Попов.

Возможность вывода мирных жителей на территорию, подконтрольную правительству Сирии, а также размещения беженцев определяет комитет национального примирения идлибской зоны деэскалации совместно с представителями российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.