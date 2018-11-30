Сирийский источник опроверг данные о сбитом израильском самолете

ДАМАСК, 30 ноя — РИА Новости. Высокопоставленный источник в органах безопасности Сирии опроверг РИА Новости сообщение о сбитом ПВО Сирии израильском военном самолете, но подтвердил, что системы ПВО уничтожили несколько атаковавших сирийскую территорию воздушных целей.

Тот же источник в сирийских органах безопасности ранее заявил РИА Новости, что ПВО САР сбила над населенным пунктом аль-Кисва к югу от Дамаска израильский военный самолет и четыре ракеты. При этом государственные сирийские СМИ сообщали, что система ПВО Сирии в четверг сбила несколько целей в небе над югом страны.

"В ночное время радар может неточно определять твердые тела, поэтому возникла неясность, и мы решили, что сбитая рядом с населенным пунктом Канакир к югу от Дамаска цель была израильским военным самолетом", — сказал источник.

Ранее израильские военные опровергли данные, что сирийские ПВО якобы сбили военный самолет еврейского государства.