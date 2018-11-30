Армия обороны Израиля опровергла сообщения о сбитом в Сирии самолете

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Израильские военные опровергли данные, что сирийские ПВО якобы сбили военный самолет еврейского государства.

"Сообщения о повреждении израильского самолета или иных израильских воздушных целей не соответствуют действительности", — сообщила армейская пресс-служба.

Израильские военные по-прежнему не комментируют сообщения о своей причастности к авианалету.

Сбили самолет и четыре ракеты

Ранее источник в органах безопасности САР заявил РИА Новости, что сирийская система ПВО сбила в четверг в небе над населенным пунктом аль-Кисва к югу от Дамаска израильский военный самолет и четыре ракеты, прежде чем они достигли целей.

Он отметил, что таким образом уничтожены все ракеты, направленные на цели в районе аль-Кисвы. "Наша ПВО способна с высокой точностью отразить все вражеские цели", — отметил он.

Телевидение Сирии в прямом эфире, в свою очередь, продемонстрировало работу ПВО.

Размещение С-300 в Сирии

Семнадцатого сентября самолет Ил-20 ВКС России, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. Как заявили в Минобороны РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200.

Позиция Израиля

После этого Москва заявила о планах оснастить командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — передать Сирии комплекс С-300. В начале октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что четыре установки С-300 поставлены в Сирию, местных военных научат ими управлять за три месяца.

На прошлой неделе бывший министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что Израиль продолжит операции в Сирии.

"У нас на самом деле есть вся необходимая решимость, чтобы защищать наши жизненные интересы на северной границе и, конечно, мы будем делать все, что необходимо", — сказал Либерман.

Он заявил, что Израиль уже проводил операции в Сирии после трагедии с Ил-20. "Конечно. То, что мы не видим сообщений про наши операции на газетных передовицах, возможно, даже к лучшему", — сказал политик.

В начале ноября член комиссии Кнессета по внешней политике и обороне Ксения Светлова заявила, что израильская авиация не совершала боевых вылетов в сторону Сирии после передачи Дамаску Россией комплексов С-300.

"С тех пор, как Сирии была поставлена система С-300, не было ни одного вылета. С-300 — вещь, которая изменила баланс сил в регионе", — сказала Светлова.

"Мне неизвестно о том, что с момента поставки С-300 были сделаны боевые вылеты. Насколько я знаю, вылетов не было", — добавила она.

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