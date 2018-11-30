Армия обороны Израиля опровергла сообщения о сбитом в Сирии самолете

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Израильские военные опровергли данные, что сирийские ПВО якобы сбили военный самолет еврейского государства.
"Сообщения о повреждении израильского самолета или иных израильских воздушных целей не соответствуют действительности", — сообщила армейская пресс-служба.
Израильские военные по-прежнему не комментируют сообщения о своей причастности к авианалету.
Сбили самолет и четыре ракеты
Ранее источник в органах безопасности САР заявил РИА Новости, что сирийская система ПВО сбила в четверг в небе над населенным пунктом аль-Кисва к югу от Дамаска израильский военный самолет и четыре ракеты, прежде чем они достигли целей.
Телевидение Сирии в прямом эфире, в свою очередь, продемонстрировало работу ПВО.
Размещение С-300 в Сирии
Семнадцатого сентября самолет Ил-20 ВКС России, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. Как заявили в Минобороны РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200.
Позиция Израиля
На прошлой неделе бывший министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что Израиль продолжит операции в Сирии.
"У нас на самом деле есть вся необходимая решимость, чтобы защищать наши жизненные интересы на северной границе и, конечно, мы будем делать все, что необходимо", — сказал Либерман.
В начале ноября член комиссии Кнессета по внешней политике и обороне Ксения Светлова заявила, что израильская авиация не совершала боевых вылетов в сторону Сирии после передачи Дамаску Россией комплексов С-300.
"С тех пор, как Сирии была поставлена система С-300, не было ни одного вылета. С-300 — вещь, которая изменила баланс сил в регионе", — сказала Светлова.
"Мне неизвестно о том, что с момента поставки С-300 были сделаны боевые вылеты. Насколько я знаю, вылетов не было", — добавила она.
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