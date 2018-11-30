Израиль опроверг сообщения о сбитом в Сирии самолете

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноя — РИА Новости. Израильские военные опровергли утверждения о том, что сирийские ПВО якобы сбили военный самолет еврейского государства.

Источник в сирийских органах безопасности ранее заявил РИА Новости, что ПВО Арабской республики сбила над населенным пунктом аль-Кисва к югу от Дамаска израильский военный самолет и четыре ракеты. При этом государственные сирийские СМИ сообщали, что система ПВО Сирии в четверг сбила несколько целей в небе над югом страны.

"Сообщения о повреждении израильского самолета или иных израильских воздушных целей не соответствуют действительности", — сообщила армейская пресс-служба.

Израильские военные по-прежнему не комментируют сообщения о своей причастности к авианалету.

Израильтяне признают, что за последние два года 200 раз бомбили иранские объекты в Сирии, и говорят о решимости продолжать операции, несмотря на усиление ПВО Сирии современными российскими зенитно-ракетными комплексами С-300. Их поставка стала ответом на трагический инцидент с самолетом-разведчиком ВКС России Ил-20, вину за гибель которого в Москве возложили на израильских военных.