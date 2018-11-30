Армия Израиля не комментирует сообщения о налете на Сирию

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноя — РИА Новости. Израильские военные отказались комментировать сообщения о своей причастности к налету на южные районы Сирии и возможных потерях при его отражении.

Источник в сирийских органах безопасности ранее сказал РИА Новости, что ПВО страны сбила над населенным пунктом аль-Кисва к югу от Дамаска израильский военный самолет и четыре ракеты, прежде чем они достигли целей. До этого сирийский военный источник сообщил РИА Новости, что система ПВО Сирии в четверг сбила несколько целей в небе над югом страны, не уточнив, что это были за цели.

"Мы не можем комментировать сообщения в зарубежных СМИ", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы Армии обороны Израиля.

Израильтяне признают, что за последние два года 200 раз бомбили иранские объекты в Сирии, и говорят о решимости продолжать операции, несмотря на усиление ПВО Сирии современными российскими зенитно-ракетными комплексами С-300. Их поставка стала ответом на трагический инцидент с самолетом-разведчиком ВКС РФ Ил-20, вину за гибель которого в Москве возложили на израильских военных.