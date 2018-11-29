ДАМАСК, 29 ноя — РИА Новости. Сирийская система ПВО сбила в небе над населенным пунктом аль-Кисва к югу от Дамаска израильский военный самолет и четыре ракеты, заявил РИА Новости источник в органах безопасности Сирии.

Израильские ракеты не успели достигнуть целей.

"Наша ПВО способна с высокой точностью отразить все вражеские цели", — отметил он.

Телевидение Сирии в прямом эфире демонстрирует работу сирийской ПВО.

Израиль не комментирует

Израильские военные отказались комментировать сообщения о своей причастности к налету на южные районы Сирии и возможных потерях при его отражении.

"Мы не можем комментировать сообщения в зарубежных СМИ", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы Армии обороны Израиля.

Израильтяне признают, что за последние два года 200 раз бомбили иранские объекты в Сирии, и говорят о решимости продолжать операции, несмотря на усиление ПВО Сирии современными российскими зенитно-ракетными комплексами С-300. Их поставка стала ответом на трагический инцидент с самолетом-разведчиком ВКС РФ Ил-20, вину за гибель которого в Москве возложили на израильских военных.

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