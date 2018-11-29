США призвали Россию присоединиться к противодействию Ирану в Сирии

ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Россия должна присоединиться к противодействию "дестабилизирующих" действий Ирана в Сирии.

"Если Россия хочет работать США для того, чтобы положить конец сирийскому конфликту, как она это заявляет, то Россия должна присоединиться к усилиям по противодействию дестабилизирующим действиям Ирана в Сирии, чтобы убрать из страны все силы под командованием Ирана", — следует из письменных показаний Джеффри перед комитетом палаты представителей США.

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