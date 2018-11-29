Помощник спецпосланника ООН призвал пересмотреть санкции против Сирии

ЖЕНЕВА, 29 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Санкции Запада в отношении Сирии должны быть модифицированы, чтобы не вредить мирным гражданам и тем сирийцам, которые захотят вернуться на родину, заявил помощник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн на пресс-конференции в четверг.

"Любые санкции, которые ударяют по мирным гражданам, неправильны… Я не могу сказать, должны ли они быть сняты, но их точно нужно постоянно изучать и изменять, чтобы не дать им навредить мирным гражданам, в том числе тем, кто может захотеть сейчас вернуться как беженцы из других стран", — сказал он.

Эгеланн напомнил, что тема снятия западных санкций с Сирии неоднократно поднималась в ходе обсуждений на целевой группе по гуманитарным вопросам. При этом государства, которые поддерживают Дамаск, указывали на то, что санкции вредят мирным гражданам, а те страны, которые ввели и поддержали ограничительные меры, настаивали на том, что правительство Сирии не потребовало сделать никаких исключений.

Ранее постпред САР при ООН Башар Джаафари заявил по итогам встречи по Сирии в Астане, что Запад должен снять с Дамаска свои санкции, если хочет способствовать возврату сирийских беженцев на родину.

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