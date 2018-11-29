АСТАНА, 29 ноя — РИА Новости. Россия не видит предпосылок для прямого военного столкновения войск Сирии и Турции в сирийской провинции Идлиб, заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.

Ранее постпред Сирии в ООН Башар Джаафари заявил в Астане, что Дамаск будет готов предпринять "другие меры", если Турция не отведет свои войска.

"Турция как страна-гарант астанинского процесса подтверждает приверженность принципам территориальной целостности, суверенитета и независимости Сирии, и рассматривает и нас уверяет, что те подразделения, которые находятся на сирийской территории, находятся там временно, и речь не идет об оккупации или дальнейших планах в отношении этих территорий", — заявил он журналистам на просьбу прокомментировать слова представителя правительства Сирии.

Он выразил надежду "на их разум, что они исполнят свои обещания и по мере стабилизации ситуации выведут свои войска с этой территории".

"Я не думаю, что возможно какое-то столкновение между двумя странами, пока каких-то предпосылок для этого не существует", — подчеркнул он.

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