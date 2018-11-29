Джаафари обвинил Турцию в причастности к химатаке боевиков на Алеппо

АСТАНА, 29 ноя — РИА Новости. Постпред Сирии в ООН Башар Джаафари обвинил Турцию причастности к недавней химатаке боевиков террористических организаций на Алеппо.

"Мы знаем, кто им поставил это оружие и разрешил использовать. Я говорил и буду говорить, кого мы имеем в виду — это турки, конечно. В первую очередь, турецкое правительство. Это они использовали через террористическую организацию химическое оружие в Алеппо", — заявил Джаафари на пресс-конференции по итогам переговоров по Сирии в Астане.

По его словам, "это большая эскалация, показывающая, что не выполняются договоренности, достигнутые на сочинском форуме".

Минобороны РФ ранее сообщило, что боевики террористических группировок в субботу, 24 ноября, обстреляли жилые районы Алеппо снарядами, содержащими отравляющие вещества. В результате атаки 46 человек, включая восемь детей, получили химическое поражение. На место обстрела прибыли военные химики РФ. В МО РФ подчеркнули, что ранее российская сторона обращала внимание на то, что организация "Белые каски" пытается организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против местного населения.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>