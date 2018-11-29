Де Мистура продолжит работать над созданием конституционного комитета Сирии

Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура перед началом 11-й Международной встречи в Астане по урегулированию ситуации в Сирии. 29 ноября 2018

Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура перед началом 11-й Международной встречи в Астане по урегулированию ситуации в Сирии. 29 ноября 2018

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура сожалеет об отсутствии "ощутимого прогресса" в вопросе создания конституционного комитета САР на встрече в Астане и намерен продолжить прилагать усилия по его формированию до 31 декабря, говорится в заявлении офиса эмиссара.

"Специальный посланник глубоко сожалеет в связи с тем, что на специальной встрече в Астане с тремя странами-участниками встречи в Сочи не было достигнуто ощутимого прогресса в преодолении безвыходной ситуации, продолжающейся десять месяцев, по поводу создания конституционного комитета в соответствии с итоговым заявлением, принятым в Сочи 30 января и резолюцией Совбеза ООН 2254", — говорится в заявлении офиса Де Мистуры.

В заявлении указано, что спецпосланник ООН "продолжит использовать возможности, которые помогут обойти препятствия" для учреждения такого комитета до 31 декабря.

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