Четверо сирийских военных погибли в Латакии при обстрелах боевиков

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Четверо сирийских военных погибли в результате обстрелов боевиками сирийской провинции Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

По его словам, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации.

"В течение суток зафиксированы обстрелы населенного пункта Джубб-Эз-Зарур (дважды) провинции Латакия, северной и северо-западной частей города Алеппо. Также диверсионной разведывательной группой боевиков террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* совершено нападение на позиции вооруженных сил Сирийской Арабской Республики вблизи населенного пункта Джубб-Эль-Ахмар провинции Латакия. Погибли четверо военнослужащих ВС САР", — сказал он.

Руководитель центра подчеркнул, что ответными действиями сирийских военнослужащих группа боевиков была уничтожена.

Также Соломатин сообщил о проведении рабочей встречи в городе Алеппо с заместителем губернатора города.

"В ходе встречи уточнен порядок доставки беженцев до пункта пропуска Абу-Эд-Духур, их размещения, порядок медицинского обеспечения беженцев, а также список населенных пунктов для проведения гуманитарных и благотворительных акций, список восстанавливаемых объектов инфраструктуры провинции Алеппо", — сказал он.